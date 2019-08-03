Футбол

«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»Sport24.ru 05:09

Луч — Спартак-2
2 – 4
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Динамо»
Александр Кутьин
34′
40′
Павел Маслов
52′
Дмитрий Маркитесов
55′
Сильванус Нимели
Саид Алиев
84′
86′
Александр Руденко
В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» во Владивостоке одержал волевую победу над местным «Лучом» — 4:2. На 33-й минуте Александр Кутьин с пенальти вывел хозяев вперед. Незадолго до конца первого тайма Павел Маслов счет сравнял.
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