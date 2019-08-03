Футбол
«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»Sport24.ru 05:09
Александр Кутьин
|34′
|40′
Павел Маслов
|52′
Дмитрий Маркитесов
|55′
Сильванус Нимели
Саид Алиев
|84′
|86′
Александр Руденко
В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» во Владивостоке одержал волевую победу над местным «Лучом» — 4:2. На 33-й минуте Александр Кутьин с пенальти вывел хозяев вперед. Незадолго до конца первого тайма Павел Маслов счет сравнял.
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