В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» во Владивостоке одержал волевую победу над местным «Лучом» — 4:2. На 33-й минуте Александр Кутьин с пенальти вывел хозяев вперед. Незадолго до конца первого тайма Павел Маслов счет сравнял.

«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»

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