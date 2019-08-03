Футбол
«Спартак-2» в гостях обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» одолел «Балтику»Матч ТВ 05:09
Александр Кутьин
|34′
|40′
Павел Маслов
|52′
Дмитрий Маркитесов
|55′
Сильванус Нимели
Саид Алиев
|84′
|86′
Александр Руденко
В параллельном матче «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Балтике» благодаря точным ударам Ильи Кузьмичева и Владислава Камилова. Таким образом, команда Виктора Булатова поднялась на 4-е место в турнирной таблице (11 очков), «СКА-Хабаровск» стал восьмым (10).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество
Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка
Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей.
Обновлено в 03:57
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Политика
Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин: Армейские международные игры становятся замечательной традицией
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Пятых Армейских международных игр.
Обновлено в 05:27
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика
В Госдуме оценили идею отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление министра связи и информатизации Белоруссии Константина Шульгана о готовности Минска и Москвы подписать «дорожную карту» по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
Обновлено в 01:26
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Футбол
Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов познакомил Рубцову с будущим мужем
Актриса Валентина Рубцова, которая стала широко известна после съемок в сериалах «Универ» и «СашаТаня», в студии программы «Судьба человека» рассказала о знакомстве со своим супругом.
Обновлено вчера в 10:02
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы
С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.
Обновлено 01 августа в 04:32
Армия и оружие
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Путин ратифицировал соглашение с Китаем по спутниковым системам
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал межправсоглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 14:12
Наука
Созданы первые квантовые источники света
Обновлено вчера в 08:48