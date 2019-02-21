Футбол

«Спартак-2» в гостях обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» одолел «Балтику»Матч ТВ 05:09

Луч — Спартак-2
2 – 4
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Динамо»
Александр Кутьин
34′
40′
Павел Маслов
52′
Дмитрий Маркитесов
55′
Сильванус Нимели
Саид Алиев
84′
86′
Александр Руденко
В параллельном матче «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Балтике» благодаря точным ударам Ильи Кузьмичева и Владислава Камилова. Таким образом, команда Виктора Булатова поднялась на 4-е место в турнирной таблице (11 очков), «СКА-Хабаровск» стал восьмым (10).
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