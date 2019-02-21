Футбол
«Спартак-2» в гостях обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» одолел «Балтику»Матч ТВ 05:09
Александр Кутьин
|34′
|40′
Павел Маслов
|52′
Дмитрий Маркитесов
|55′
Сильванус Нимели
Саид Алиев
|84′
|86′
Александр Руденко
В параллельном матче «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Балтике» благодаря точным ударам Ильи Кузьмичева и Владислава Камилова. Таким образом, команда Виктора Булатова поднялась на 4-е место в турнирной таблице (11 очков), «СКА-Хабаровск» стал восьмым (10).
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