В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество В России водителей могут освободить от некоторых штрафов Если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано камерами, но не попало на Единый портал госуслуг в течение десяти дней, то водитель или владелец транспортного средства освобождается от административной ответственности за него.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Финансы Когда курс доллара дойдет до 70 рублей Выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 рублей за доллар заставляет рассматривать уровень в 70 рублей за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие две-три недели, допускают в FxPro.

Политика На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.

Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Футбол Бывший администратор «Германштадта» покинул клуб и удалил все клубные аккаунты Бывший администратор румынского клуба «Германштадт» удалил все аккаунты команды в социальных сетях после того, как покинул клуб, информирует журналист Эмануэл Рошу.

Политика Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи встретятся в Пекине Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретится со своим южнокорейским коллегой Кан Гюн Ва в Пекине.

Авто Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Происшествия Нашли бездыханным на дороге: ребенок отравился газом в Приамурье В Амурской области 14-летний подросток отравился газом. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на областной главк СК России.

Технологии Сбербанк разработал сервис проверки сотрудников Сбербанк предложил работодателям новый сервис для проверки сотрудников.

Экономика Борис Минц стал должником банка «Траст» На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.

Общество Большинство россиян не видит позитива в будущем Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Музыка Украинская певица обвинила Бузову в плагиате Украинская артистка Оля Полякова обвинила певицу и телеведущую Ольгу Бузову в плагиате. Полякова опубликовала фотоколлажи в своем Instagram.

Политика Сербия подпишет соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли 25 октября Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет подписано 25 октября.