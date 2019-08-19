Футбол
«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в матче ФНЛProstoProSport 11:00
Александр Руденко
|18′
|26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
|27′
«Енисей» потерпел поражение от «Спартака-2» в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами у победителей отметились Александр Руденко и Леонид Миронов, реализовавший пенальти.
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