Футбол

«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в матче ФНЛProstoProSport 11:00

Спартак-2 — Енисей
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
18′
26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
27′
«Енисей» потерпел поражение от «Спартака-2» в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами у победителей отметились Александр Руденко и Леонид Миронов, реализовавший пенальти.
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