«Енисей» потерпел поражение от «Спартака-2» в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами у победителей отметились Александр Руденко и Леонид Миронов, реализовавший пенальти.

«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в матче ФНЛ

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