«Спартак-2» нанес поражение «Енисею» (2:0) в матче девятого тура ФНЛ. Москвичи победили благодаря голам нападающего Александра Руденко и защитника Леонида Миронова, отличившегося с пенальти. Красноярцы большую часть игры провели в меньшинстве после удаления защитника Шамиля Гасанова на 25-й минуте.

«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в 9 туре ФНЛ

Все про Спорт ру

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Футбол Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.

Армия и оружие Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.

Политика Президент Италии принял отставку премьера Конте Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.

Политика Россиянам могут разрешить вешать флаги на домах Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что жителям страны могут разрешить вещать флаги страны на балконах своих домов. об этом сообщает ТАСС.

Общество Трамп в десятый раз стал дедушкой Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз стал дедушкой. Об этом следует из инстаграма его сына Эрика Трампа.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Политика На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.

Политика Ведущие телеканала «Рустави 2» прервали эфир заявлением о своем уходе Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» прервал информационный выпуск после того, как его ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем уходе.

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Шоу-бизнес Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.

Происшествия Медведь загрыз композитора в Канаде Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

Происшествия В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами, сообщает газета Correio Braziliense.

Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном Московский футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника итальянской "Ромы" Максима Гоналона, сообщает Le10sport.com.

Политика Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз» Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».

Единоборства Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.