Футбол
«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в 9 туре ФНЛSport24.ru 10:57
Александр Руденко
|18′
|26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
|27′
«Спартак-2» нанес поражение «Енисею» (2:0) в матче девятого тура ФНЛ. Москвичи победили благодаря голам нападающего Александра Руденко и защитника Леонида Миронова, отличившегося с пенальти. Красноярцы большую часть игры провели в меньшинстве после удаления защитника Шамиля Гасанова на 25-й минуте.
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