Футбол

«Спартак-2» упустил победу в Курске, «Химки» вернули лидерство в ФНЛLiveSport.ru вчера в 12:54

Химки — Краснодар-2
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
Дмитрий Каменщиков
2′
Алексей Скворцов
12′
Камран Алиев
48′
В другом матче отчетного «Химки» одержали крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0. Счет уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Каменщиков, на 12-й минуте Алексей Скворцов удвоил преимущество хозяев, а Камран Алиев на 48-й минуте поставил победную точку.
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