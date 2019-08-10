Футбол
«Спартак-2» упустил победу в Курске, «Химки» вернули лидерство в ФНЛLiveSport.ru вчера в 12:54
ФНЛ, вчера
Стадион «Арена Химки»
Дмитрий Каменщиков
|2′
Алексей Скворцов
|12′
Камран Алиев
|48′
В другом матче отчетного «Химки» одержали крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0. Счет уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Каменщиков, на 12-й минуте Алексей Скворцов удвоил преимущество хозяев, а Камран Алиев на 48-й минуте поставил победную точку.
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