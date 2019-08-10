Футбол
«Спартак-2» упустил победу в Курске, «Химки» вернули лидерство в ФНЛLiveSport.ru 12:54
В другом матче отчетного «Химки» одержали крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0. Счет уже на 2-й минуте открыл Дмитрий Каменщиков, на 12-й минуте Алексей Скворцов удвоил преимущество хозяев, а Камран Алиев на 48-й минуте поставил победную точку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
Обновлено в 11:07
Футбол
Сафонов: ничего сложного, «Рубин» не мог ничего сделать, кроме верховых забросов
Если «Рубин» не мог ничего сделать, кроме верховых забросов, пришлось справляться с этим.
Обновлено в 16:09
Общество
В зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки
Обновлено в 07:08
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Наука
Физики разрешили 2000-летнюю оптическую проблему
Физики из Национального автономного университета Мексики разрешили 2000-летнюю оптическую загадку - проблему Вассермана-Вольфа.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД
В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Фигуранта дела о «массовых беспорядках» госпитализировали в больницу
Фигурант уголовного дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля Дмитрий Васильев был вывезен из изолятора временного содержания в больницу, сообщает Znak со ссылкой на секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Обновлено в 09:45
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Политика
Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 11:49
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
Тоттенхэм — Астон Вилла 3:1
Обновлено в 14:16
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Экономика
Минсельхозпрод РТ прогнозирует цены на зерно выше прошлогодних
Цены на зерно урожая этого года должны быть выше, чем были последние несколько лет, считает в вице-премьер РТ – глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.
Обновлено в 05:10
Музыка
Участник BTS выпустил клип на английском языке
Обновлено в 16:16
Общество
На митинг в Москве пришло около 40 тысяч человек
По данным «Белого счётчика» на согласованный митинг в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму пришло около 40 тысяч человек, пишет «Новая газета».
Обновлено в 08:53
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07