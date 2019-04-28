Футбол
«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»Советский спорт 09:16
Спартак-2 сыграл вничью с Тамбовом (2:2) в матче 34-го тура ФНЛ. Форвард Тамбова Хасан Мамтов открыл счет в конце первого тайма.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Автоспорт
Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом
Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии
По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает Stern.
Обновлено в 11:50
Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Хоккей
В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Вице-спикер Рады Геращенко дерзко высказалась о Путине и выдвинула ему требования
Ирина Геращенко раскритиковала решение Владимира Путина, облегчающее процедуру получения гражданства РФ для населения ЛНР и ДНР.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Политика
Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону
Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Обновлено в 11:21
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Общество
Новая неделя в Петербурге начнется с заморозков
В пригородах в ночь на понедельник ожидается до -4. Однако в целом новая неделя будет теплой.
Обновлено в 11:14
Происшествия
На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник
«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 11:43
Политика
Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины
По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Политика
Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:28