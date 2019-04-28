«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»Советский спорт 09:16

Спартак-2 сыграл вничью с Тамбовом (2:2) в матче 34-го тура ФНЛ. Форвард Тамбова Хасан Мамтов открыл счет в конце первого тайма.

Общество Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.

Происшествия Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.

Автоспорт Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.

Происшествия Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает Stern.

Футбол Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем» Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Политика Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Музыка После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка "Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.

Происшествия Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Хоккей В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда» Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.

Политика Вице-спикер Рады Геращенко дерзко высказалась о Путине и выдвинула ему требования Ирина Геращенко раскритиковала решение Владимира Путина, облегчающее процедуру получения гражданства РФ для населения ЛНР и ДНР.

Происшествия В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.

Политика Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром» Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.

Политика Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Общество Новая неделя в Петербурге начнется с заморозков В пригородах в ночь на понедельник ожидается до -4. Однако в целом новая неделя будет теплой.

Происшествия На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник «Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.

Политика Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.