Футбол

«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»Советский спорт 09:16

Спартак-2 сыграл вничью с Тамбовом (2:2) в матче 34-го тура ФНЛ. Форвард Тамбова Хасан Мамтов открыл счет в конце первого тайма.
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Григорян: в составе ФК «Тамбов» произойдет серьезная ротация

ТАСС10:22

«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»

Советский спорт09:16

Олимп-ФНЛ. «Тамбов» Григоряна сыграл вничью со «Спартаком-2», «Сочи» победил «Томь», «Химки» против «Мордовии»

Sports.ru05:28

«Спартак-2» и «Тамбов» сыграли вничью

Спорт-Экспресс09:02

Гол с пенальти спас «Тамбов» от поражения в матче со «Спартаком-2»

Sport24.ru09:01

«Тамбов» сыграл вничью со «Спартаком-2»

Матч ТВ09:01

«Спартак-2» упустил победу в матче с «Тамбовом», пропустив на 91-й минуте

Чемпионат09:02
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Автоспорт

Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Около 50 машин столкнулись из-за града на автобане в Германии

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает Stern.
Обновлено в 11:50
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Происшествия

Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер

Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Футбол

Неймар может получить от 5 матчей дисквалификации за удар болельщика

Обновлено в 10:40
Политика

Вице-спикер Рады Геращенко дерзко высказалась о Путине и выдвинула ему требования

Ирина Геращенко раскритиковала решение Владимира Путина, облегчающее процедуру получения гражданства РФ для населения ЛНР и ДНР.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Париже зафиксировали загрязнение воздуха близ Нотр-Дама свинцом

Обновлено в 11:16
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Политика

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Политика

Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар

Обновлено в 11:21
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 03:00
Общество

Новая неделя в Петербурге начнется с заморозков

В пригородах в ночь на понедельник ожидается до -4. Однако в целом новая неделя будет теплой.
Обновлено в 11:14
Происшествия

На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник

«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 11:43
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

Обновлено в 09:12
Политика

Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины

По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Политика

Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником культового сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:28
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Футбольный фарм-клуб команды Премьер-лиги «Спартак». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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