Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака-2" голы забили Максим Данилин (12-я минута) и Александр Руденко (31).

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛ

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