Футбол

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛРИА Новости 08:06

Спартак-2 — СКА-Хабаровск
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Maxim Danilin
12′
13′
Ilya Kuzmichyov
15′
Евгений Шляков
Александр Руденко
31′
62′
Vladislav Bragin
67′
Vladislav Bragin
1 фото
Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака-2" голы забили Максим Данилин (12-я минута) и Александр Руденко (31).
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