Футбол
«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в матче ФНЛРИА Новости 08:06
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Maxim Danilin
|12′
|13′
Ilya Kuzmichyov
|15′
Евгений Шляков
Александр Руденко
|31′
|62′
Vladislav Bragin
|67′
Vladislav Bragin
Московский "Спартак-2" сыграл вничью с клубом "СКА-Хабаровск" в матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2. В составе "Спартака-2" голы забили Максим Данилин (12-я минута) и Александр Руденко (31).
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