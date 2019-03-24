Футбол
«Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче ФНЛЧемпионат 09:22
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Денис Давыдов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Футбол
Венгрия одержала волевую победу над сборной Хорватии
24 марта между сборными Венгрии и Хорватии на стадионе «Гроупама Арена» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 14:57
Футбол
Дзюба: российские футболисты не гордятся победой над Казахстаном
Футболисты сборной России в ходе отборочного матча Евро-2020 против команды Казахстана просто делали свою работу и совсем не гордятся победой.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере
Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Пассажир московского метро упал на рельсы перед поездом
На станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии московского метро вечером в воскресенье, 24 марта, нетрезвый мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Сирийские боевики устроили газовую атаку. Десятки людей пострадали
В больницу сирийского города Скальбия доставили по меньшей мере 21 человека с признаками отравления газом.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Политика
Стало известно, почему Путина не позвали на годовщину Второй мировой
По словам Мухи, на годовщину начала Второй мировой войны пригласили только членов ЕС и «Восточного партнерства».
Обновлено в 14:28
Здоровье
Ученые рассказали о вреде «пассивного алкоголизма»
По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В день тишины Зеленского покажут не как кандидата
Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
Обновлено в 12:58
Спорт
Кузьмина завершила спортивную карьеру
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Политика
Источник назвал цель прибытия российских военных в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Каракасе.
Обновлено в 14:42
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено 22 марта в 13:13
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Культура
Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера
В Лондоне на 96-м году жизни скончался легендарный британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено в 10:42
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Космос
Роскосмос был прав: Эксперт подтвердил слова Рогозина и опроверг высадку США на Луну
Эксперт по фото-технологиям 60-х годов Дуглас Арнольд утверждает, что снимки высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году – постановка.
Обновлено в 09:20
Культура
Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении»
Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.
Обновлено в 14:32
Политика
Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 25 марта отправится в Вашингтон, где проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.
Обновлено в 14:02
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом
Обновлено в 07:36