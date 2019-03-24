Футбол

«Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче ФНЛЧемпионат 09:22

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Нижнего Новгорода» Денис Давыдов.
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ФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2» со счетом 2:1

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«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»

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ФК «НН» на выезде обыграл «Спартак-2»

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Спорт-Экспресс09:27

«Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче ФНЛ

Чемпионат09:22

Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» против «Нижнего Новгорода», «Химки» принимают «Зенит-2», «Чертаново» играет с «Тамбовом»

Sports.ru00:14
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика

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Армия и оружие

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Обновлено в 12:06
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Обновлено в 13:50
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В больницу сирийского города Скальбия доставили по меньшей мере 21 человека с признаками отравления газом.
Обновлено вчера в 20:24
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

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В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Политика

Стало известно, почему Путина не позвали на годовщину Второй мировой

По словам Мухи, на годовщину начала Второй мировой войны пригласили только членов ЕС и «Восточного партнерства».
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По словам ученого Людвига Крауса, опасность пассивного алкоголизма недооценена, и перечисленные последствия не единственные при употреблении алкоголя во время беременности.
Обновлено вчера в 22:32
Спорт

Тутберидзе откровенно рассказала о своей реакции на уход Медведевой

Обновлено в 14:19
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В день тишины Зеленского покажут не как кандидата

Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
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Спорт

Кузьмина завершила спортивную карьеру

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Политика

Источник назвал цель прибытия российских военных в Венесуэлу

Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Каракасе.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы

Обновлено в 10:02
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Политика

МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
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Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой

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Обновлено в 14:22
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено 22 марта в 13:13
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
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Супруга игрока ФК «Ростов» Ивана Новосельцева просит помощи у фанатов

Обновлено в 12:49
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Большой театр сообщил о смерти Виктора Хоххаузера

В Лондоне на 96-м году жизни скончался легендарный британский импресарио Виктор Хоххаузер.
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Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

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Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

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Космос

Роскосмос был прав: Эксперт подтвердил слова Рогозина и опроверг высадку США на Луну

Эксперт по фото-технологиям 60-х годов Дуглас Арнольд утверждает, что снимки высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году – постановка.
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Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении»

Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.
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Глава МИД Египта посетит Вашингтон для переговоров с Помпео

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 25 марта отправится в Вашингтон, где проведёт переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Обновлено в 07:36
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Футбольный фарм-клуб команды Премьер-лиги «Спартак». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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