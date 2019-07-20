Футбол

«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» и «Факел» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:00

Мордовия — Спартак-2
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Константин Базелюк
55′
3 фото
"Спартак-2" проиграл "Мордовии" в матче третьего тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Константин Базелюк.
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