Футбол
«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» и «Факел» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:00
"Спартак-2" проиграл "Мордовии" в матче третьего тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Константин Базелюк.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Обновлено в 12:31
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Авто
В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения
Отныне любой желающий может отреставрировать легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter первого поколения.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Технологии
Хакеры взломали компьютеры столичной компании-подрядчика ФСБ
13 июля сайт "Сайтэк" был взломан. Хакеры повесили на главной странице позорное изображение и скачали файлы с сервера домена.
Обновлено в 11:34
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Политика
Член Мосгоризбиркома ответил на ультиматум Навального
Обновлено в 11:47
Происшествия
Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина
Обновлено в 09:27
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Путешествия
Россияне выбрали страны Европы с самым комфортным отдыхом
Онлайн-опрос среди 55 тысяч пользователей показал, в каких странах Европы российским туристам отдыхать наиболее комфортно.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал, как кормит свою семимесячную дочь
Эмин кормит свою семимесячную малышку из бутылочки, хотя лица на снимке не видно.
Обновлено в 11:07
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Авто
АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» получила одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus в кузове универсал и фургон, которые будут предназначаться для следственного комитета, полиции, а также МЧС и аварийно-спасательных служб.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче
Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Замглавы самарского УФСИН отправили под арест
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action
Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Неизвестный протаранил катер на Дону, есть пострадавшие
Неизвестное судно столкнулось с катером. В результате ЧП пострадала семейная пара, находившаяся на катере.
Обновлено в 10:52
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Экономика
РБК сообщил о намерении ЦБ ограничить покупку иностранных акций
Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, запретят инвестировать в иностранные ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию поправок к законопроекту о категориях инвесторов.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Экономика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы «Газпрома» голландским судом
"Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали требования "Газпрома" отменить в юрисдикции этих стран принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 10:04
Футбол
«Химки» разгромили «Текстильщик» и возглавили таблицу ФНЛ
«Химки» на выезде разгромили «Текстильщик» в матче 3-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19