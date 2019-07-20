Футбол
«Спартак-2» проиграл «Мордовии», «Чертаново» и «Факел» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 12:00
"Спартак-2" проиграл "Мордовии" в матче третьего тура Олимп-ФНЛ - 1:0. Единственный гол встречи забил Константин Базелюк.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Футбол
Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 13:25
Игры
Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch
В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поэже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Поезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом
В Выборгском районе Ленинградской области под колёса электропоезда «Ласточка» сообщением «Петербург – Выборг» попал пешеход.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию
Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
Обновлено в 13:56
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети после ЧП
Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) подключили к сети после произошедшего 18 июля отключения, вызванного коротким замыканием.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Беспилотники хуситов атаковали базу ВВС в Саудовской Аравии
Беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали базу ВВС Саудовской Аравии «Касыф-2».
Обновлено в 08:24
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Общество
В Италии умер руководитель громкого расследования «Чистые руки»
В Милане в возрасте 89 лет скончался бывший прокурор Франческо Саверио Боррелли, который в начале 1990-х годов возглавлял начавшееся в городе громкое антикоррупционное расследование «Чистые руки», сообщает Reuters.
Обновлено в 17:51
Политика
На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Германия готовится наращивать расходы на вооружение
Расходы на вооружения Германии должны быть увеличены. Об этом заявила новая глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.
Обновлено в 16:48
Политика
Рябков осудил действия США против властей Венесуэлы
Действия США против властей Венесуэлы не имеют под собой никакой базы в международном праве, законность правительства страны не может ставиться под сомнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 18:01
Политика
Стали известны доходы Ангелы Меркель
Из €19 796, 68, официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс 126 рублей).
Обновлено в 12:28
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58