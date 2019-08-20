Футбол
«Спартак-2» победил «Енисей» в матче первенства ФНЛРИА Новости вчера в 11:10
Александр Руденко
|18′
|26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
|27′
Московский "Спартак-2" обыграл на своем поле красноярский "Енисей" в матче 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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