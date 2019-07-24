Футбол
«Спартак-2» переиграл «Нижний Новгород» в матче первенства ФНЛРИА Новости 11:08
Московский "Спартак-2" победил "Нижний Новгород" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая на поле Академии имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
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В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.
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«Связной» рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
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В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
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Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
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Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90
Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.
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Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:15
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.
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Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел
Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 14:52
Авто
Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов
Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
55-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в провокационном купальнике
Большинство поклонников не смогли обойти вниманием стройную и подтянутую фигуру 55-летней бизнесвумен.
Обновлено в 13:50
Футбол
Агент Перейро требует у «Спартака» €3 млн за трансфер
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации Гудкова кандидатом
Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в городскую думу.
Обновлено в 12:22