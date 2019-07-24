Футбол

«Спартак-2» переиграл «Нижний Новгород» в матче первенства ФНЛРИА Новости 11:08

Московский "Спартак-2" победил "Нижний Новгород" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая на поле Академии имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".
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Олимп-ФНЛ. «Чайка» играет со СКА, «Спартак-2» победил «Нижний Новгород»

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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