Футбол
«Спартак-2» переиграл «Нижний Новгород» в матче первенства ФНЛРИА Новости 11:08
Московский "Спартак-2" победил "Нижний Новгород" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая на поле Академии имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
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В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
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Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома посоветовала не регистрировать Гудкова
В заседании рабочей группы приняли участие члены Мосгоризбиркома, член Общественной палаты Москвы и представители ЦИК РФ.
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Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем
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Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Медики назвали первые признаки тромбоза
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«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым
Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Политика
МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии
Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.
Обновлено в 10:58
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Музыка
Названы номинанты премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Единоборства
Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге
Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:54
Политика
Вакарчук избран председателем партии «Голос»
Съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.
Обновлено в 10:44
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
«Техмаш» показал бронебойные снаряды нового поколения
Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Кино
Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма
7 августа в Москве состоится пресс-конференция, которую дадут Тарантино и продюсеры его девятой по счету картины.
Обновлено в 08:46
Авто
Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека
Новая Octavia потеряет значок Skoda сзади, чтобы освободить место для полного названия компании, написанного заглавными буквами, как на всех других моделях, за исключением Fabia.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Восемь детей отравились в загородном лагере Тверской области
Восемь детей обратились с признаками отравления в медпункт в загородном лагере "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области.
Обновлено в 10:41
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24