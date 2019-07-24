Футбол

«Спартак-2» переиграл «Нижний Новгород» в матче первенства ФНЛРИА Новости 11:08

Московский "Спартак-2" победил "Нижний Новгород" в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая на поле Академии имени Федора Черенкова в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".
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«Спартак-2» забил два безответных мяча «Нижнему Новгороду»

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«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в дебютном матче Баду

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«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в дебютном матче Баду

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«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ

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ФК «Нижний Новгород» сыграет в гостях со «Спартаком-2»

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Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
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Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
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Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
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В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику

Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома посоветовала не регистрировать Гудкова

В заседании рабочей группы приняли участие члены Мосгоризбиркома, член Общественной палаты Москвы и представители ЦИК РФ.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Военные самолеты России и Китая не нарушали воздушного пространства других стран в ходе совместного патрулирования над Японским морем, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции в среду, 24 июля.
Обновлено в 02:19
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Здоровье

Медики назвали первые признаки тромбоза

Обновлено в 10:08
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«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым

Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено в 11:03
Политика

МИД России прокомментировал блокировку Baltnews.lv в Латвии

Экс-руководитель литовской версии сайта Baltnews.lv Анатолий Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал блокировку ресурса в Латвии.
Обновлено в 10:58
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 14 до 21 часа 24 июля по городу Москве местами ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Музыка

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Боксера Дадашева планируют похоронить в Петербурге

Российского боксера Максима Дадашева, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, планируют похоронить на его родине в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:54
Политика

Вакарчук избран председателем партии «Голос»

Съезд украинской партии «Голос» избрал Святослава Вакарчука председателем партии.
Обновлено в 10:44
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

«Техмаш» показал бронебойные снаряды нового поколения

Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Обновлено в 10:03
Футбол

«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из Гонконга

Обновлено в 10:15
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Кино

Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма

7 августа в Москве состоится пресс-конференция, которую дадут Тарантино и продюсеры его девятой по счету картины.
Обновлено в 08:46
Авто

Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека

Новая Octavia потеряет значок Skoda сзади, чтобы освободить место для полного названия компании, написанного заглавными буквами, как на всех других моделях, за исключением Fabia.
Обновлено в 05:50
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Восемь детей отравились в загородном лагере Тверской области

Восемь детей обратились с признаками отравления в медпункт в загородном лагере "Салют", расположенном в городе Кимры Тверской области.
Обновлено в 10:41
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
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