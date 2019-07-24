Завершился матч 4-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Нижним Новгородом». Встреча проходила в Москве и окончилась победой красно-белых со счетом 2:0. Хозяева открыли счет на 32-й минуте, когда отличился Никита Бакалюк.

Культура Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.

Гаджеты В Росгвардии ограничили пользование смартфонами Interfax-Russia.ru - Военнослужащие по призыву в войсках национальной гвардии пользуются смартфонами в ограниченном режиме, сообщил "Интерфаксу" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.

Происшествия В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада По информации, размещенной на сайте департамента образования Краснодара, с воспитателем детсада № 176 сегодня расторгнут трудовой договор.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Шоу-бизнес Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика МИД возмутился блокировкой сайта в Латвии В ведомстве считают, что блокировка Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня», — часть этой кампании по зачистке.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Происшествия На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.

Технологии Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кино Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма "7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17 Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Наука Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.

Спорт Серебряный призер Паралимпиады-2014 Попов дисквалифицирован за допинг Серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года в Сочи и бронзовый призер чемпионата мира-2013 по следж-хоккею россиянин Илья Попов дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Происшествия Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Авто Представлен новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback Купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback 2020 получил ряд отличий в экстерьере, что в целом сделало новинку более привлекательной.

Общество Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян «Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».

Политика Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает использовать на охоте лук и стрелы.

Политика Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.

Политика Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.