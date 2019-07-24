Футбол
«Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород»Sport24.ru 10:58
Завершился матч 4-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Нижним Новгородом». Встреча проходила в Москве и окончилась победой красно-белых со счетом 2:0. Хозяева открыли счет на 32-й минуте, когда отличился Никита Бакалюк.
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» со счетом 1:3
Столица Нижний22 июля в 03:33
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