В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко.

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