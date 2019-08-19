Футбол
«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛЧемпионат 10:54
Александр Руденко
|18′
|26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
|27′
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны
«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено в 11:02
Политика
ОП в сентябре обсудит поправки в закон о государственном флаге
Общественная палата РФ планирует обсудить поправки в закон о государственном флаге с депутатами Госдумы в сентябре, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Французского композитора съел канадский медведь гризли
Обновлено в 13:43
Политика
Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Политика
На Украине рассказали о своих планах по импорту газа из Румынии
Согласно планам, к началу 2020 года украинская газотранспортная компания рассчитывает на создание мощностей, позволяющих импортировать 1,5 миллиарда кубометров румынского газа без привязки к объемам транзитного «голубого топлива» из России.
Обновлено в 05:53
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Авто
Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Культура
Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»
После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию.
Обновлено в 11:46
Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»
Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00