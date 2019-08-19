Футбол

«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛЧемпионат 10:54

Спартак-2 — Енисей
2 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
18′
26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
27′
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в 9 туре ФНЛ

Sport24.ru10:57

«Спартак-2» — «Енисей»: в свободном падении

Все про Спорт рувчера в 05:24

«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛ

Чемпионат10:54

«Спартак-2» обыграл «Енисей»

Спорт-Экспресс10:54

Спартак-2 - Енисей. Прогноз и ставка на матч ФНЛ

ODDS.ruвчера в 23:24

В матче ФНЛ за 11 минут забили 2 гола, не реализовали пенальти и удалили игрока

Матч ТВ11:33

Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» победил «Енисей»

Sports.ru18 августа в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Армия и оружие

Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Гаджеты

Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено в 11:02
Политика

ОП в сентябре обсудит поправки в закон о государственном флаге

Общественная палата РФ планирует обсудить поправки в закон о государственном флаге с депутатами Госдумы в сентябре, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей.
Обновлено в 14:19
Политика

Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии

Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Французского композитора съел канадский медведь гризли

Обновлено в 13:43
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Обновлено вчера в 18:39
Здоровье

Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика

Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Политика

На Украине рассказали о своих планах по импорту газа из Румынии

Согласно планам, к началу 2020 года украинская газотранспортная компания рассчитывает на создание мощностей, позволяющих импортировать 1,5 миллиарда кубометров румынского газа без привязки к объемам транзитного «голубого топлива» из России.
Обновлено в 05:53
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Кино

Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Авто

Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

Обновлено в 04:54
Экономика

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Обновлено в 12:12
Политика

Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»

Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Культура

Ольга Бузова покорила Паспарту на съемках шоу «Форт Боярд»

После съемок французский актер Андре Буше, игравший роль Паспарту, поделился планами приехать в Россию.
Обновлено в 11:46
Футбол

Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»

Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Происшествия

820 человек ищут пропавшую в Нижегородской области девочку

Обновлено в 05:27
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России

Обновлено в 10:43
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное