Футбол
«Спартак-2» обыграл «Енисей» в домашнем матче ФНЛЧемпионат 10:54
Александр Руденко
|18′
|26′
Шамиль Гасанов
Леонид Миронов
|27′
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на 4-м поле стадиона Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака-2» Александр Руденко.
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