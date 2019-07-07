Футбол

«Спартак-2» обыграл «Балтику» на старте первенства ФНЛSport24.ru 15:50

Балтика — Спартак-2
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
12′
Сильванус Нимели
Футболисты «Спартака-2» нанесли поражение «Балтике» в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол на 12-й минуте забил нападающий московской команды Силванус Нимели.
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