Футбол
«Спартак-2» обыграл «Балтику» на старте первенства ФНЛSport24.ru 15:50
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Сильванус Нимели
Футболисты «Спартака-2» нанесли поражение «Балтике» в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол на 12-й минуте забил нападающий московской команды Силванус Нимели.
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