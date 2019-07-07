Футболисты «Спартака-2» нанесли поражение «Балтике» в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный гол на 12-й минуте забил нападающий московской команды Силванус Нимели.

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