Футбол

«Спартак-2» не сумел обыграть «Армавир» в выездном матче ФНЛЧемпионат вчера в 13:48

В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе "Юность" в Армавире и завершилась вничью со счётом 1:1. На 20-й минуте нападающий "Армавира" Амур Калмыков открыл счёт в матче.
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