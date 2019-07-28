Футбол
«Спартак-2» не сумел обыграть «Армавир» в выездном матче ФНЛЧемпионат вчера в 13:48
В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе "Юность" в Армавире и завершилась вничью со счётом 1:1. На 20-й минуте нападающий "Армавира" Амур Калмыков открыл счёт в матче.
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Политика
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Общество
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Сегодня, 30 июля, исполняется 35 лет со дня выхода на телеэкраны культового американского сериала «Санта-Барбара», который потом продолжался 2137 серий.
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Футбол
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Обновлено в 01:27
Космос
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Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
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Обновлено в 01:32
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Культура
В Нидерландах скончался дирижер Александр Вакульский
На 71-м году жизни в Нидерландах скончался российский дирижер Александр Вакульский.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский освободил Артура Короля от занимаемой им должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области.
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Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
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Экономика
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Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
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