Футбол

«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителяSoccer.ru 09:07

"Спартак-2" и "Тамбов" сыграли вничью в матче 34-го тура ФНЛ. После этого матча "Спартак-2" занимает десятую позицию в таблице (45 очков), а "Тамбов" уверенно лидирует (66 очков).
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Григорян: в составе ФК «Тамбов» произойдет серьезная ротация

ТАСС10:22

«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»

Советский спорт09:16

Олимп-ФНЛ. «Сочи» победил «Томь», «Тамбов» Григоряна сыграл вничью со «Спартаком-2», «Химки» – с «Мордовией»

Sports.ru05:28

«Спартак-2» и «Тамбов» сыграли вничью

Спорт-Экспресс09:02

Гол с пенальти спас «Тамбов» от поражения в матче со «Спартаком-2»

Sport24.ru09:01

«Тамбов» сыграл вничью со «Спартаком-2»

Матч ТВ09:01

«Спартак-2» упустил победу в матче с «Тамбовом», пропустив на 91-й минуте

Чемпионат09:02
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Кино

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Обновлено в 16:06
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Хоккей

Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Обновлено в 12:30
Политика

Песков назвал причину осторожности китайских партнеров с Россией

Китайские партнеры проявляют осторожность в экономическом взаимодействии с Россией из-за американских санкций, но это не значит, что они являются их приверженцами.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено в 06:24
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

Обновлено вчера в 10:44
Культура

Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» бурно обсуждают в соцсетях

После оглашения результатов в социальных сетях началось бурное обсуждение результатов.
Обновлено вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу Агуэро

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Бёрнли" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе "Терф Мур".
Обновлено в 10:58
Авто

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

Обновлено в 14:00
Происшествия

Автобус столкнулся с фурой на КАД

Днем 28 апреля на КАД столкнулись автобус и фура, сообщили 78.ru в дирекции кольцевой автодороги.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Общество

За сутки Нева обмелела почти на полметра

Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Автоспорт

Российский пилот «Торо Россо» Квят сошел с гонки «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 09:30
Общество

Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность

Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Политика

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ

«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 06:51
Наука

Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью

Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено 26 апреля в 01:11
Политика

Скончался бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Обновлено в 14:35
Театры

«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай

Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Происшествия

На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР

В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

Обновлено в 15:01
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Культура

Ушла из жизни королева Малого театра Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая никогда не снималась в том кино, где ей не нравился сценарий и неслучайно после "Тихого Дона" не выходила на съемочную площадку 25 лет.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка

Обновлено в 14:42
Хоккей

Айлендерс — Каролина 1:0 (2-й период)

Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 14:52
Футбол

Александр Бубнов: «„Краснодар“ специально отдал ЦСКА инициативу»

Хозяева осознанно отдали инициативу сопернику, играли вторым номером на контратаках.
Обновлено в 14:37
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