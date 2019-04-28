«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителяSoccer.ru 09:07

"Спартак-2" и "Тамбов" сыграли вничью в матче 34-го тура ФНЛ. После этого матча "Спартак-2" занимает десятую позицию в таблице (45 очков), а "Тамбов" уверенно лидирует (66 очков).

«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителя

Спорт 12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.

Политика Песков назвал причину осторожности китайских партнеров с Россией Китайские партнеры проявляют осторожность в экономическом взаимодействии с Россией из-за американских санкций, но это не значит, что они являются их приверженцами.

Происшествия Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.

Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу Агуэро В матче 36-го тура чемпионата Англии "Бёрнли" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе "Терф Мур".

Происшествия Автобус столкнулся с фурой на КАД Днем 28 апреля на КАД столкнулись автобус и фура, сообщили 78.ru в дирекции кольцевой автодороги.

Шоу-бизнес У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.

Общество За сутки Нева обмелела почти на полметра Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.

Политика Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.

Футбол «Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ «Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.

Наука Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.

Театры «Евгений Онегин» эмигрировал в Китай Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.

Происшествия На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.

Происшествия Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Культура Ушла из жизни королева Малого театра Элина Быстрицкая Элина Быстрицкая никогда не снималась в том кино, где ей не нравился сценарий и неслучайно после "Тихого Дона" не выходила на съемочную площадку 25 лет.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.