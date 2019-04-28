Футбол
«Спартак-2» и «Тамбов» не смогли выявить победителяSoccer.ru 09:07
"Спартак-2" и "Тамбов" сыграли вничью в матче 34-го тура ФНЛ. После этого матча "Спартак-2" занимает десятую позицию в таблице (45 очков), а "Тамбов" уверенно лидирует (66 очков).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Хоккей
Стал известен состав сборной России на финал ЮЧМ с командой Швеции
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стал известен состав российской национальной команды.
Обновлено в 12:30
Политика
Песков назвал причину осторожности китайских партнеров с Россией
Китайские партнеры проявляют осторожность в экономическом взаимодействии с Россией из-за американских санкций, но это не значит, что они являются их приверженцами.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
Обновлено вчера в 10:44
Культура
Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» бурно обсуждают в соцсетях
После оглашения результатов в социальных сетях началось бурное обсуждение результатов.
Обновлено вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря голу Агуэро
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Бёрнли" уступил "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Бёрнли на стадионе "Терф Мур".
Обновлено в 10:58
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Происшествия
Автобус столкнулся с фурой на КАД
Днем 28 апреля на КАД столкнулись автобус и фура, сообщили 78.ru в дирекции кольцевой автодороги.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Общество
За сутки Нева обмелела почти на полметра
Показатели уровня воды возле Горного университета составили - 43 сантиметра к вечеру 28 апреля. Зафиксирован показатель был в 20:00.
Обновлено в 14:28
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору
Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛ
«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 06:51
Наука
Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью
Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено 26 апреля в 01:11
Театры
«Евгений Онегин» эмигрировал в Китай
Год назад «Евгений Онегин» с успехом был показан на Международном театральном фестивале в Пекине, и китайские продюсеры влюбились в этот дивный спектакль Римаса Туминаса.
Обновлено в 11:17
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
В международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга, самого крупного по численности жителей города ЮАР, успешно приземлился самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe, у которого, предположительно, загорелся двигатель.
Обновлено в 15:07
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ
Обновлено в 15:01
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Культура
Ушла из жизни королева Малого театра Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая никогда не снималась в том кино, где ей не нравился сценарий и неслучайно после "Тихого Дона" не выходила на съемочную площадку 25 лет.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ
Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить новые условия существования Украины и России.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Хоккей
Айлендерс — Каролина 1:0 (2-й период)
Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 14:52
Футбол
Александр Бубнов: «„Краснодар“ специально отдал ЦСКА инициативу»
Хозяева осознанно отдали инициативу сопернику, играли вторым номером на контратаках.
Обновлено в 14:37