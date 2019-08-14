Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛРИА Новости 12:42

Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» уступил на своем поле «Текстильщику» в матче 8-го тура ФНЛ

Sport24.ru12:24

«Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»

Советский спорт12:22

«Спартак» получил предложение о трансфере Руденко

Metaratings09:32

«Спартак-2» уступил «Текстильщику»

Спорт-Экспресс12:22

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛ

РИА Новости12:42

Спартак 2 - Текстильщик: прогноз Андрея Кондращенко 14 августа 2019

Ставка TV05:36

Спартак-2 - Текстильщик. Прогноз и ставка на матч ФНЛ

ODDS.ruвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Экономика

Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей

С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Дорогое жилье признали вредным для здоровья

Высокая стоимость аренды жилья в США негативным образом сказывается на состоянии здоровья граждан, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на исследование Enterprise Community Partners.
Обновлено в 09:55
Экономика

Государственные музеи в РФ стали больше зарабатывать

Как рассказал «Известиям» глава департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, сегодня заработки большинства музеев сопоставимы или даже превышают госсубсидии.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Экономика

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Общество

В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено в 16:07
Авто

Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave

Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Состоялась официальная презентация смартфона HTC Wildfire X

На индийском сайте появилась информация о начале продаж смартфона HTC Wildfire X. Тайваньский производитель официально представил очередную модель из семейства, рассказав о ней в Сети.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа

В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
Обновлено в 06:42
Общество

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

Обновлено в 16:49
Культура

Народный артист России Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге

Обновлено в 19:12
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Космос

На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur

Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Здоровье

В Союзе виноградарей и виноделов России рассказали, как выбирать вино

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с НСН рассказал, как выбирать вино.
Обновлено в 12:20
Космос

Илон Маск назвал цену марсианского города

Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол

Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное