Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛРИА Новости вчера в 12:42

Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак-2» уступил на своем поле «Текстильщику» в матче 8-го тура ФНЛ

Sport24.ruвчера в 12:24

Спартак 2 - Текстильщик: прогноз Андрея Кондращенко 14 августа 2019

Ставка TVвчера в 05:36

«Спартак-2» уступил «Текстильщику», «Енисей» сыграл вничью с «Шинником»

Чемпионатвчера в 13:28

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛ

РИА Новостивчера в 12:42

«Спартак-2» уступил «Текстильщику»

Спорт-Экспрессвчера в 12:22

«Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»

Советский спортвчера в 12:22

«Спартак-2» — «Текстильщик». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings13 августа в 21:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Пассажир экстренно севшего в районе аэропорта Жуковский самолета Airbus A-321 снял на видео момент столкновения с птицами.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве

Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.
Обновлено в 02:12
Культура

Почему близкие Виктора Цоя не верили, что он уснул за рулем

По официальной версии, Виктор уснул за рулем и поэтому не справился с управлением.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли три человека

Обновлено в 02:46
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В горах Грузии погибли две пропавшие туристки из Белоруссии

Обновлено в 02:59
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 02:50
Игры

EA анонсировала Need for Speed Heat

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Спорт

Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»

В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Политика

СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра

Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
Обновлено в 03:31
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Футбол

«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 10:58
Финансы

Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году

За две недели августа рынок акций США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год: до 14 августа самая негативная однодневная динамика на фондовом рынке США была отмечена 5 августа на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Общество

В России могут ужесточить правила техосмотра

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено в 03:16
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

СМИ: повышенное бета-излучение обнаружено в Архангельске и Северодвинске

Росгидромет 8 августа зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Северодвинске и в Архангельске.
Обновлено вчера в 17:11
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой

Пешеходы шли по обочине, когда их сбил автомобиль Dodge. Инцидент произошел накануне, 14 августа в поселке Серебрянский.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Авто

Opel тестирует новый трёхрядный внедорожник

Немецкая компания выпустит новую модель в начале следующего года. Популярность больших внедорожников растет не только в Америке.
Обновлено вчера в 22:59
Технологии

Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак-2
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное