Футбол
«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛРИА Новости вчера в 12:42
Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Происшествия
Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве
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Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
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Спорт
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В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
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СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра
Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
Обновлено в 03:31
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Индекс Dow Jones продемонстрировал худшее снижение в 2019 году
За две недели августа рынок акций США уже дважды показал наиболее серьезное однодневное снижение за год: до 14 августа самая негативная однодневная динамика на фондовом рынке США была отмечена 5 августа на фоне обострения торгового конфликта с Китаем.
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Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено 13 августа в 07:59
Общество
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено в 03:16
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
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Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
СМИ: повышенное бета-излучение обнаружено в Архангельске и Северодвинске
Росгидромет 8 августа зафиксировал повышенный уровень бета-излучения в Северодвинске и в Архангельске.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
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Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Пьяный водитель без прав сбил женщин с грудными детьми под Лугой
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Обновлено в 01:40
Авто
Opel тестирует новый трёхрядный внедорожник
Немецкая компания выпустит новую модель в начале следующего года. Популярность больших внедорожников растет не только в Америке.
Обновлено вчера в 22:59
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17