Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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