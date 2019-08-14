Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛРИА Новости 12:42

Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«Спартак-2» уступил на своем поле «Текстильщику» в матче 8-го тура ФНЛ

Sport24.ru12:24

Спартак-2 - Текстильщик. Прогноз и ставка на матч ФНЛ

ODDS.ruвчера в 12:59

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛ

РИА Новости12:42

«Спартак-2» уступил «Текстильщику»

Спорт-Экспресс12:22

Спартак 2 - Текстильщик: прогноз Андрея Кондращенко 14 августа 2019

Ставка TV05:36

«Спартак-2» — «Текстильщик». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 21:57

«Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»

Советский спорт12:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика

СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер

Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено вчера в 14:07
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество

Отчислен за финансовую неуспеваемость

Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Происшествия

Четыре человека стали жертвами горного обвала в Китае

Обновлено в 22:27
Армия и оружие

Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге

Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге.
Обновлено в 22:48
Происшествия

Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам

В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Алтайский край вооружили ракетными комплексами «Фагот»

Противотанковые ракетные комплексы второго поколения "Фагот" поступили на вооружение военных в Алтайском крае и Омской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 22:50
Происшествия

В Петербурге ликвидировали крупный пожар в бизнес-центре

Крупный пожар в бизнес-центре в Василеостровском районе Санкт-Петербурга полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 16:15
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Политика

Кабмин Украины отказался уволить Кличко

Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Британка обожгла глаза после попытки сварить яйца в микроволновке

Обновлено в 19:56
Общество

Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Театры

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено в 21:41
Общество

Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов

Из елей Страдивари в провинции Трентино (Италия), которые повалил ураган в 2018 году, сделают 35 тысяч музыкальных инструментов, сообщает classicfm.com.
Обновлено в 19:38
Музыка

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия

Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено в 15:34
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Галкин разыграл любимую дочь Лизу, представившись волшебником

С помощью специальной программы в телефоне юморист наложил на запись имя дочери Лизы.
Обновлено в 05:06
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Здоровье

Какие лекарства нельзя применять вместе

Специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя сочетать сироп от кашля и лекарство от аллергии, так как их состав, в больших случаях, похож.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие

Названы три «провальных» проекта вооружений РФ

Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено в 15:07
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
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Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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