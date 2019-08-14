Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛРИА Новости вчера в 12:42

Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛ

РИА Новостивчера в 12:42

«Текстильщик» Бояринцева обыграл «Спартак-2»

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«Спартак-2» уступил на своем поле «Текстильщику» в матче 8-го тура ФНЛ

Sport24.ruвчера в 12:24

«Спартак-2» уступил «Текстильщику»

Спорт-Экспрессвчера в 12:22

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Ставка TVвчера в 05:36

«Спартак-2» — «Текстильщик». 14.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings13 августа в 21:57
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Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

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Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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Происшествия

Полицейский госпитализирован после нападения в Москве

Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
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Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
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«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 10:58
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Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
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Технологии

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Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
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Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты

Уличный музыкант избил московского священника Алексея Забелина на набережной Ялты.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Полиция задержала стрелка в Филадельфии

Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.
Обновлено в 01:14
Культура

«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского

Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты

Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Москвич заявил об угоне, забыв дочь в машине и место парковки

В Москве правоохрнители помогли автовладельцу найти его автомобиль с запертой внутри дочерью: мужчина забыл, где припарковался, и заявил в полицию об угоне.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
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В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено 13 августа в 05:51
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Более 50 заключенных пострадали во время драки в калифорнийской тюрьме

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Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
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Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге

Обновлено вчера в 19:57
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Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов

Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено вчера в 17:01
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Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
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В США заявили о рекорде, установленном F-35B

В США заявили об установлении рекорда на истребителе F-35B.
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Армия и оружие

СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
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В Торонто простились с Аллой Вербер

У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
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В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

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«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ

По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
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Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

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Российский футбольный клуб из Москвы, является фарм-клубом команды Премьер-лиги московского «Спартака». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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