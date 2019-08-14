Футбол
«Спартак-2» дома проиграл «Текстильщику» в 8-м туре ФНЛРИА Новости вчера в 12:42
Московский "Спартак-2" на своем поле потерпел поражение от "Текстильщика" из Иваново в матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Происшествия
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Полицейский госпитализирован после нападения в Москве
Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись
Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
Обновлено 13 августа в 21:57
Технологии
British Airways тестирует VR в бизнес-классе
Пассажирам предлагают шлемы виртуальной реальности от SkyLights на некоторых рейсах между аэропортом Хитроу в Лондоне и Международным аэропортом Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и пока только в бизнес-классе.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты
Уличный музыкант избил московского священника Алексея Забелина на набережной Ялты.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Полиция задержала стрелка в Филадельфии
Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.
Обновлено в 01:14
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты
Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Москвич заявил об угоне, забыв дочь в машине и место парковки
В Москве правоохрнители помогли автовладельцу найти его автомобиль с запертой внутри дочерью: мужчина забыл, где припарковался, и заявил в полицию об угоне.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Суд разделил имущество Глушаковых пополам
Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость
В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость.
Обновлено 13 августа в 05:51
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали во время драки в калифорнийской тюрьме
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
В США заявили о рекорде, установленном F-35B
В США заявили об установлении рекорда на истребителе F-35B.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59