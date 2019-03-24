«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»Матч ТВ 09:54

«Спартак-2» дома уступил «Нижнему Новгороду» в матче 28-го тура первенства ФНЛ. В составе нижегородцев отличились Денис Давыдов и Даниил Фомин. У красно-белых в концовке встречи забил Александр Руденко.

Здоровье Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления? Взаимодействие алкоголя и лекарств, снижающих давление, часто даёт непредсказуемый результат (возможны тахикардия, резкое снижение или повышение давления, нарушение сердечного ритма).

Спорт Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018 Тренер Этери Тутберидзе опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала, как перед началом Олимпиады-2018 у ее матери нашли рак мозга.

Общество В столице ожидается возвращение зимы По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Армия и оружие NI оценило эффективность российского Су-35С Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.

Политика Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Футбол Определились все участники Кубка Африки-2019 Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.

Происшествия Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.

Наука Из кофейной гущи создали электроды для аккумуляторов Объектом становились даже органические отходы — наприемр, уже изучались косточки вишни и оливы, яблочный жмых, водоросли, рисовая шелуха и т.д. Химики РУДН предложили перерабатывать в необходимый углеродный материал кофейную гущу, которая составляет около 90% производимого в мире кофе.

Авто Составлен ТОП-5 самых доступных 7-местных автомобилей в России В России семиместные варианты тоже востребованы, причем они представлены в разных ценовых сегментах, как бюджетных так и не очень.

Происшествия Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.

Футбол Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.

Футбол Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020 Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Политика Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.

Футбол Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.