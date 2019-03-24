Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»Матч ТВ 09:54

«Спартак-2» дома уступил «Нижнему Новгороду» в матче 28-го тура первенства ФНЛ. В составе нижегородцев отличились Денис Давыдов и Даниил Фомин. У красно-белых в концовке встречи забил Александр Руденко.
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«Нижний Новгород» на выезде победил «Спартак-2»

Спорт-Экспресс09:27

Из Москвы с победой: ФК «Нижний Новгород» раскатал «Спартак-2»

Нижний Новгород on-line10:08

«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»

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ФК «НН» на выезде обыграл «Спартак-2»

Время Н09:33

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2» со счетом 2:1

НТА-Приволжье11:49

«Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче ФНЛ

Чемпионат09:22

Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» против «Нижнего Новгорода», «Химки» принимают «Зенит-2», «Чертаново» играет с «Тамбовом»

Sports.ru00:14
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Здоровье

Можно ли употреблять алкоголь и препараты от повышенного давления?

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После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

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Футбол

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Общество

В столице ожидается возвращение зимы

По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
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NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
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Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
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Общество

В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Космос

Магнитная буря началась на Земле

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В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Общество

Родители погибших детей рассказали о пережитом: год трагедии в «Зимней вишне»

Обновлено в 09:51
Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Спорт

Биатлонист Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира

Обновлено в 13:33
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Наука

Из кофейной гущи создали электроды для аккумуляторов

Объектом становились даже органические отходы — наприемр, уже изучались косточки вишни и оливы, яблочный жмых, водоросли, рисовая шелуха и т.д. Химики РУДН предложили перерабатывать в необходимый углеродный материал кофейную гущу, которая составляет около 90% производимого в мире кофе.
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Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Футбол

«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ

Обновлено в 08:55
Авто

Составлен ТОП-5 самых доступных 7-местных автомобилей в России

В России семиместные варианты тоже востребованы, причем они представлены в разных ценовых сегментах, как бюджетных так и не очень.
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Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman

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Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу

Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
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Футбол

Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов

В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Футбол

Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020

Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:55
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.
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Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»

Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
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Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

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Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
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Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце

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Noonpost (Египет): как Россия преодолела западные санкции и превратила их в свою победу (NoonPost)

Русский медведь вовсе не нуждается в доказательствах Джуди Твиг, профессора политологии в Университете Вирджинии, которая несколько дней назад подтвердила победу Москвы над санкциями со стороны Америки и некоторых ее западных союзников.
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