Футбол
«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»Матч ТВ 09:54
«Спартак-2» дома уступил «Нижнему Новгороду» в матче 28-го тура первенства ФНЛ. В составе нижегородцев отличились Денис Давыдов и Даниил Фомин. У красно-белых в концовке встречи забил Александр Руденко.
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