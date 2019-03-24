«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»Евро-футбол.ру 09:24

"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2". Одни из претендентов на повышение в классе по итогам сезона набрали три очка благодаря голам Дениса Давыдова и Даниила Фомина с пенальти.

Общество Росстат выяснил, зачем россияне заводят второго ребенка Среди других причин, побудивших родить второго ребенка, назывались желание укрепить семью, не быть бедным и одиноким в старости, а также просьба первого ребенка о брате или сестре.

Происшествия На Кипре задержали россиянку, управлявшую машиной в пьяном состоянии Кипрская пресса сообщила в субботу о задержании на острове гражданки России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Шоу-бизнес 12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы, было решено, что Вера будет жить с отцом.

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Шоу-бизнес Ольга Бузова проигнорировала открытие салона сестры после ссоры Поздравить девушку с важным событием приехали близкие друзья и даже отец Игорь Дмитриевич, а вот сестру младшей Бузовой на мероприятии так и не дождались.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Армия и оружие Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.

Общество Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Политика Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Жительница Ленобласти одним ударом убила сына Во Всеволожском районе Ленинградской области женщина убила сына одним движением руки. Об этом 24 марта сообщает портал «Конкретно.ру».

Общество Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве Более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь театров", которая прошла в Москве в ночь на 24 марта в рамках IV Московского культурного форума.

Происшествия Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве «Полицейские установили личность погибшего — это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Происшествия В Петербурге задержали двух участников митинга за свободные выборы В Петербурге полиция задержала двух участников согласованного митинга «Петербургу – свободные выборы» – участника «бессрочного протеста» Сергея Беляева и активиста Никиту Левкина.

Музыка Дьявол или Мадонна? Кого любил Александр Серов В конце 80-х — начале 90-х не было, наверное, места в стране, где не звучало бы про «твой печальный силуэт, Мадонна» или про то, что «я люблю тебя до слёз».

Политика Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.

Политика В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".