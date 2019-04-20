Футбол

Спартак-2 — Мордовия 4:0Матч ТВ 10:48

Спартак-2 — Мордовия
4 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Сильванус Нимели
31′
Павел Маслов
47′
Александр Руденко
67′
Солтмурад Бакаев
70′
«Спартак-2» на своем поле разгромил «Мордовию» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ.
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Матч ТВ10:48

«Спартак-2» разгромил «Мордовию»

Sportbox.RU10:48
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