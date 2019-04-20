Футбол
Спартак-2 — Мордовия 4:0Матч ТВ 10:48
Сильванус Нимели
|31′
Павел Маслов
|47′
Александр Руденко
|67′
Солтмурад Бакаев
|70′
«Спартак-2» на своем поле разгромил «Мордовию» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ.
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