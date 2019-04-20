Футбол
«Спартак-2» забил четыре мяча «Мордовии»Евро-футбол.ру 10:56
Сильванус Нимели
|31′
Павел Маслов
|47′
Александр Руденко
|67′
Солтмурад Бакаев
|70′
"Спартак-2" и "Мордовия" провели матч 32-го тура ФНЛ. Хотя команды и являются соседями в таблице, их противостояние получилось "в одни ворота". Силванус Нимели стал автором победного гола на 31-й минуте, а после перерыва за "Спартак" забили Павел Маслов, Александр Руденко и Солтмурад Бакаев - 4:0.
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