Футбол
Спаллетти вернул Икарди в состав «Интера»Евро-футбол.ру 06:34
Рулевой миланского "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что нападающий Мауро Икарди снова готов помогать команде.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Музыка
Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Общество
Божена Рынска решила сменить фамилию
Вдова Игоря Малашенко заявила о смене фамилии и попросила СМИ не называть ее Боженой Рынска.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено вчера в 07:42
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь
В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Авто
Начато расследование пожаров в автомобилях Hyundai и KIA
Главный американский регулятор автобезопасности NHTSA объявил о начале расследования в отношении компаний Hyundai и KIA, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста
Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Китай не планирует покупать российские Су-57
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными уродцами
Обновлено в 07:09
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко проверит на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Пётр Порошенко заподозрил руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» в масштабных хищениях при закупках у Минобороны.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова
Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот
Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
Обновлено в 12:04