Футбол

Спаллетти вернул Икарди в состав «Интера»Евро-футбол.ру 06:34

Рулевой миланского "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что нападающий Мауро Икарди снова готов помогать команде.
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Икарди вернется в состав «Интера» спустя почти два месяца

РИА Новости07:15

Икарди выйдет в основе «Интера» в матче с «Дженоа», он не играл с 13 февраля

Чемпионат07:07

Икарди спустя два месяца попал в стартовый состав «Интера»

Советский спорт06:53

Икарди начнет матч с «Дженоа» в стартовом составе. Форвард сыграет впервые за два месяца

Sport24.ru06:58

СМИ: Икарди сыграет против «Дженоа»

Матч ТВ06:22

Икарди попал в заявку «Интера» на матч с «Дженоа» и начнет игру в стартовом составе

Спорт-Экспресс06:12

Спаллетти: «Икарди готов помочь „Интеру“»

Soccer.ru06:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Музыка

Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Общество

Божена Рынска решила сменить фамилию

Вдова Игоря Малашенко заявила о смене фамилии и попросила СМИ не называть ее Боженой Рынска.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:27
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Экономика

Биткоин подорожал более чем на 15 процентов

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Политика

Собчак прекратила финансирование Партии перемен

Обновлено в 07:55
Политика

Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено вчера в 07:42
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:34
Авто

Начато расследование пожаров в автомобилях Hyundai и KIA

Главный американский регулятор автобезопасности NHTSA объявил о начале расследования в отношении компаний Hyundai и KIA, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Магасский суд арестовал нескольких участников массовой акции протеста

Правоохранительные органы Ингушетии задержании несколько участников протестной акции 26-27 марта и доставили их суд.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Китай не планирует покупать российские Су-57

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Обновлено в 07:09
Политика

Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Политика

Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки

Обновлено в 06:38
Политика

Порошенко проверит на полиграфе руководство «Укроборонпрома»

Президент Украины Пётр Порошенко заподозрил руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» в масштабных хищениях при закупках у Минобороны.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Мосгорсуд 10 апреля проверит законность ареста Абызова

Мосгорсуд 10 апреля проверит законность заключения под стражу по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 10:28
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот

Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны

Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Лучано Спаллетти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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