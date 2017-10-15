Футбол

Спаллетти считает Икарди идеальным
Нева Спорт
вчера в 22:40

Бывший главный тренер «Зенита», а ныне наставник миланского «Интера» Лучано Спаллетти оценил аргентинского форварда своего клуба Мауро Игарди. Тот стал автором победного гола в ворота «Удинезе». Спаллетти считает Икарди идеальным центрфорвардом.
Нева Спортвчера в 22:40
Лучано Спаллетти
Икарди – образец идеального центрального форварда, который работает как завершитель атак команды. Бывают моменты, когда приходится опускаться ниже, чтобы получать мяч из-за давления соперника – и в последних двух матчах Икарди отлично справился с этой задачей.
— Лучано Спаллетти, итальянский футболистЕвро-футбол.ру 03:16

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Спаллетти: «Икарди – образец идеального центрального форварда»

Евро-футбол.ру03:16

В «Интере» считают Икарди идеальным центральным нападающим

Газета.Ruвчера в 20:20

Спаллетти: «Икарди — идеальный центральный нападающий»

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Лучано Спаллетти: «Икарди – идеальный центральный нападающий»

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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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