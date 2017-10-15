Футбол

Спаллетти считает Икарди идеальным
Нева Спорт
вчера в 22:40

Бывший главный тренер «Зенита», а ныне наставник миланского «Интера» Лучано Спаллетти оценил аргентинского форварда своего клуба Мауро Игарди. Тот стал автором победного гола в ворота «Удинезе». Спаллетти считает Икарди идеальным центрфорвардом.
Нева Спортвчера в 22:40
Лучано Спаллетти
Икарди завершает работу команды в нападении как идеальный центральный нападающий. Бывают моменты, когда противник давит и приходится отступать, чтобы получить мяч. В двух последних матчах Икарди отлично с этим справился.
— Лучано Спаллетти, итальянский футболистГазета.Ru вчера в 20:20

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В «Интере» считают Икарди идеальным центральным нападающим

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Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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