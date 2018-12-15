Футбол

Спаллетти: «У нас было 4-5 моментов, которые могли завершиться голом»
Soccer.ru
15:03

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Удинезе». Мы хорошо играли, но в некоторых моментах нам не хватало интенсивности, действовали медленно.
Soccer.ru15:03

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Спаллетти: Икарди — идеальный центрфорвард

Чемпионат15:33

Спалеттти: «Икарди - идеальный центрфорвард»

Евро-футбол.ру15:05

Спаллетти: «У нас было 4-5 моментов, которые могли завершиться голом»

Soccer.ru15:03

Лучано Спаллетти: «Икарди - идеальный центральный нападающий»

Спорт-Экспресс14:56

Лучано Спаллетти: «Икарди – идеальный центральный нападающий»

Sports.ru15:51
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Футбол

Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»

Обновлено в 16:45
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре.
Обновлено в 16:44
Футбол

«Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге Бундеслиги

Обновлено в 17:38
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» одержал с командой сто побед

Обновлено в 18:50
Футбол

«Реймс» нанес поражение «Страсбуру»

Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.
Обновлено в 15:58
Футбол

Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич удостоился оваций от болельщиков мадридской команды перед матчем с «Райо Вальекано» Модрич перед игрой показал болельщикам «Золотой мяч».
Обновлено в 13:16
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 14:06
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды

Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»

Обновлено в 10:11
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол

«Порту» сохранил лидерство благодаря волевой победе над «Санта-Кларой»

В 13-м туре чемпионата Португалии "Санта-Клара" заставила понервничать болельщиков "Порту".
Обновлено в 17:53
Футбол

«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»

"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено в 18:17
Футбол

«Спартак» хочет вернуть Бакаева и Гулиева

По данным компетентного источника, "Спартак" хочет вернуть из аренды хавбека Зелимхана Бакаева ("Арсенал" Тула) и выкупить Аяза Гулиева из "Ростова".
Обновлено в 12:59
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист итальянского происхождения, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Лучано Спаллетти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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