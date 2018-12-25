Футбол
Спаллетти: Найнгголан не сыграет с «Наполи», решение принял президент
Спаллетти: Найнгголан не сыграет с «Наполи», решение принял президентЧемпионат10:21
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан пропустит матч 18-го тура чемпионата Италии с «Наполи», который состоится завтра, 26 декабря.
Чемпионат10:21
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Политика
Силуанов назвал итоги встречи Путина и Лукашенко
Силуанов рассказал, что лидеры двух стран во время встречи обсудили в том числе изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.
Обновлено в 12:23
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Экономика
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей.
Обновлено в 12:49
Политика
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1
Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество
Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке
Президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, в котором закрепляется норма о бесплатном рыболовстве в личных целях на любых водоемах общего пользования, за исключением объектов рыболовных хозяйств.
Обновлено в 12:27
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика
Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге
По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Общество
"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера
Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования
«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой - жены полузащитника московской "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что капитану красно-белых грозит до 10 лет тюрьмы, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 12:05
Спорт
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Политика
Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
Обновлено в 10:50
Футбол
Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»
Обновлено в 11:55
Авто
АВТОВАЗ запустил продажи фургонов LADA Granta
АВТОВАЗ объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которая является неотъемлемой частью нового семейства LADA Granta.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Общество
Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии
Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости.
Обновлено в 11:12
Политика
Британцы испугались «рождественского поздравления» Минобороны РФ
Британцы испугались календаря на 2019 год, который Министерство обороны РФ выпустило аккурат на католическое Рождество.
Обновлено в 12:11
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское
В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Происшествия
МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае
Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Политика
Путин заявил о важности работы с регионами для реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о важности тесной работы с регионами для реализации национальных проектов, а также выстраивания предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом и проведения гражданской экспертизы законодательных инициатив.
Обновлено в 12:24
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41