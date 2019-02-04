Футбол
Спаллетти: «„Интеру“ не хватает характера»Soccer.ru 15:25
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы произошел пожар в жилом доме
В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб один человек.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобуса
Обновлено в 14:39
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Найден исчезнувший самолет с футболистом Сала
Пропавший с радаров легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором находился футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.
Обновлено в 17:31
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн
Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 15:47
Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
Обновлено в 07:36
Происшествия
У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей
В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В США самолет упал на жилой район
В городе Йорба-Линда (штат Калифорния, США) самолет потерпел крушение в жилом районе, сообщает Sun.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Попытки врачей спасти Децла попали на видео
Обновлено в 08:14
Происшествия
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште
Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Здоровье
Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России
В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 10:15
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Три человека погибли, отравившись угарным газом в гараже в Москве
Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе
Обновлено в 16:36
Гаджеты
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки
«Ростех» начал продажи телефона с защитой от прослушки, о чем сообщают «РИА Новости» ссылаясь на пресс-службу «Ростеха».
Обновлено в 02:52
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Происшествия
В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки
Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Обновлено в 10:54
Технологии
Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк»
Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.
Обновлено в 14:46
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Политика
В ЦИК Украины подали документы более 70 кандидатов в президенты
В Центральную избирательную комиссию Украины подали документы для регистрации более 70 кандидатов в президенты страны.
Обновлено в 02:13
Авто
Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N
Обновлено в 08:40
Происшествия
В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области
Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Космос
Астрономы открыли новую галактику
Карликовую галактику обнаружила международная команда учёных.
Обновлено в 11:51
Футбол
С Паредесом в составе «ПСЖ» уступил «Лиону»
"ПСЖ" проиграл "Лиону" в матче 23-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Спорт
Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России
Обновлено в 12:35
Общество
Названа самая модная профессия среди молодежи
Почти 40% выпускников средних профессиональных учебных заведений считают наиболее перспективной профессию «предприниматель».
Обновлено в 17:09