Футбол

Спаллетти: «„Интер“ не справился с давлением в Лиге чемпионов»
Sport24.ru
02:54

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, так как не выдержала давления.
Sport24.ru02:54

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Спаллетти — о ничьей с ПСВ: не каждая команда может обыграть любого соперника

Чемпионат03:27

Лучано Спаллетти: «„Интеру“ нужно было действовать более сбалансированно с матче с ПСВ»

Спорт-Экспрессвчера в 23:59

Спаллетти: «„Интер“ не справился с давлением в Лиге чемпионов»

Sport24.ru02:54

Спаллетти: «Позволили волнению овладеть нами и не справились с ситуацией»

Soccer.ruвчера в 17:55

Лучано Спаллетти: «После пропущенного гола мы действовали слишком лихорадочно»

Sports.ruвчера в 18:05
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Футбол

ЦСКА в Мадриде поддержат 1800 российских болельщиков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА российский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде поддержат 1800 болельщиков, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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Алессандро Шепф: «Победа „Шальке“ над „Локомотивом“ была заслуженной»

Алессандро Шепф, автор победного гола в матче между «Шальке» и «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, прокомментировал успех своей команды.
Обновлено в 03:18
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«ПСЖ» и «Ливерпуль» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

У сербов отличился Марко Гобелич. В другом матче этой группы "Ливерпуль" дома выиграл у "Наполи" и вышел в плей-офф со второй строчки.
Обновлено в 03:45
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Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
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Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено в 04:18
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«Енисей» показал, как готовится к году желтой свиньи

После очередного занятия красноярцы отметили, что таким образом готовятся к году желтой свиньи. Видео «Енисей» выложил в твиттере.
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Кейн: «Сделали более чем достаточно для победы, но цель достигнута»

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в своём "твиттере" прокомментировал ничейный результат в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:1). Набранное очко и ничья в параллельной встрече "Интер" - ПСВ вывели лондонский клуб в плей-офф ЛЧ.
Обновлено в 04:04
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Парфёнов: «Урал» мог взять больше очков в чемпионате

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги первой части сезона для своей команды.
Обновлено в 04:24
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«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл испанской «Валенсии» в матче баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 97:89.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Челси» рассматривает Д. Суареса в качестве замены Фабрегасу

Как сообщает Mirror, одним из кандидатов на замену Фабрегасу «Челси» рассматривает полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, который также не имеет игровой практики в своей команде.
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«Спартак» показал эффектный гол Педро Роши на тренировке

"Спартак" поделился видео с голом нападающего Педро Роши на тренировке. Бразильцу удался эффектный удар с лета.
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Сборная России поздравила Гилерме с днем рождения

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Стадион «Лужники» стал лучшим по видимости поля с трибун

FiFA признала стадинон "Лужники" лучшим в мире по видимости поля с трибун, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Обновлено в 04:14
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Моуринью прокомментировал заявление своего агента

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал заявление своего агента Жорже Мендеша.
Обновлено в 03:45
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Симеоне: «Путёвка в плей-офф очень важна для „Атлетико“»

Рулевой "Атлетико" Диего Симеоне высказался о матче с "Брюгге" (0:0) в Лиге чемпионов.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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Нидерландский футбольный клуб из города Эйндховен. Основан 31 августа 1913 года как команда сотрудников компании Philips. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Филипс», его вместимость - 35 тысяч зрителей.
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