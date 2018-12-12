Футбол
Спаллетти: «„Интер“ не справился с давлением в Лиге чемпионов»
Спаллетти: «„Интер“ не справился с давлением в Лиге чемпионов»Sport24.ru02:54
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, так как не выдержала давления.
Sport24.ru02:54
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Лучано Спаллетти: «„Интеру“ нужно было действовать более сбалансированно с матче с ПСВ»
Спорт-Экспрессвчера в 23:59
Лучано Спаллетти: «После пропущенного гола мы действовали слишком лихорадочно»
Sports.ruвчера в 18:05
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол
ЦСКА в Мадриде поддержат 1800 российских болельщиков
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА российский клуб на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде поддержат 1800 болельщиков, сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Обновлено в 04:02
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Алессандро Шепф: «Победа „Шальке“ над „Локомотивом“ была заслуженной»
Алессандро Шепф, автор победного гола в матче между «Шальке» и «Локомотивом» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, прокомментировал успех своей команды.
Обновлено в 03:18
Футбол
«ПСЖ» и «Ливерпуль» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
У сербов отличился Марко Гобелич. В другом матче этой группы "Ливерпуль" дома выиграл у "Наполи" и вышел в плей-офф со второй строчки.
Обновлено в 03:45
Футбол
Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 03:09
Футбол
Футболист Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года»
Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".
Обновлено в 04:18
Футбол
«Енисей» показал, как готовится к году желтой свиньи
После очередного занятия красноярцы отметили, что таким образом готовятся к году желтой свиньи. Видео «Енисей» выложил в твиттере.
Обновлено в 03:40
Футбол
Кейн: «Сделали более чем достаточно для победы, но цель достигнута»
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в своём "твиттере" прокомментировал ничейный результат в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:1). Набранное очко и ничья в параллельной встрече "Интер" - ПСВ вывели лондонский клуб в плей-офф ЛЧ.
Обновлено в 04:04
Футбол
Парфёнов: «Урал» мог взять больше очков в чемпионате
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги первой части сезона для своей команды.
Обновлено в 04:24
Футбол
«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл испанской «Валенсии» в матче баскетбольного Еврокубка. Встреча завершилась со счётом 97:89.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Челси» рассматривает Д. Суареса в качестве замены Фабрегасу
Как сообщает Mirror, одним из кандидатов на замену Фабрегасу «Челси» рассматривает полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, который также не имеет игровой практики в своей команде.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Спартак» показал эффектный гол Педро Роши на тренировке
"Спартак" поделился видео с голом нападающего Педро Роши на тренировке. Бразильцу удался эффектный удар с лета.
Обновлено в 04:14
Футбол
Сборная России поздравила Гилерме с днем рождения
Обновлено в 03:24
Футбол
Стадион «Лужники» стал лучшим по видимости поля с трибун
FiFA признала стадинон "Лужники" лучшим в мире по видимости поля с трибун, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
Обновлено в 04:14
Футбол
Моуринью прокомментировал заявление своего агента
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал заявление своего агента Жорже Мендеша.
Обновлено в 03:45
Футбол
Симеоне: «Путёвка в плей-офф очень важна для „Атлетико“»
Рулевой "Атлетико" Диего Симеоне высказался о матче с "Брюгге" (0:0) в Лиге чемпионов.
Обновлено в 02:28