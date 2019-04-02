Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»Бомбардир.ру 06:59

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут. Аргентинец не играл с 13 февраля, после того, как клуб лишил его капитанской повязки.

Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»

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