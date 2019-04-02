Футбол
Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»Бомбардир.ру 06:59
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут. Аргентинец не играл с 13 февраля, после того, как клуб лишил его капитанской повязки.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия
Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга
Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.
Обновлено в 12:56
Экономика
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Обновлено вчера в 22:42
Космос
Рогозин уволил «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»
"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить", - отметил Рогозин, добавив, что сейчас работала налажена и в 2022 году могут пройти летные испытания.
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В сети появился новый тизер к финальному сезону «Игры престолов» — Последствия.
Обновлено в 11:34
Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
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Политика
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Экономика
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Обновлено в 08:45
Здоровье
Госдума может отменить пошлину на медизделия для личного пользования
Законопроект, отменяющий пошлину при ввозе в Россию медицинских средств для личного пользования, внес в Госдуму депутат «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Представлен ПК-корпус MasterBox Q500L
Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox Q500L, который имеет необычную «дырявую» конструкцию для лучшей циркуляции воздуха.
Обновлено в 10:41
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Игры
В Steam пропало соединение с серверами
Многие пользователи не могут подключиться к серверам Steam. По данным Steam Status, первые неполадки начались в 19:20 мск.
Обновлено в 13:00
Футбол
Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита»
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".
Обновлено в 10:55
Футбол
«Бешикташ» интересуется Влашичем
Сообщается, что скауты турецкого клуба просматривали футболиста в матче 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2). «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду на следующий сезон.
Обновлено в 09:01
Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе
В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Происшествия
ФСБ обыскала в Мурманске квартиру родителей правозащитника Александра Передрука в связи с делом архангельского террориста
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Обновлено в 12:58
Экономика
Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов
Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Авто
NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.
Обновлено в 04:30
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
Общество
Фролов выиграл суд у Началовой по делу на 20 млн рублей
Обновлено в 10:33