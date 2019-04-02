Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»Бомбардир.ру 06:59

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут. Аргентинец не играл с 13 февраля, после того, как клуб лишил его капитанской повязки.

Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»

Происшествия Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Космос Рогозин уволил «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация» "В результате нерадивых товарищей пришлось уволить", - отметил Рогозин, добавив, что сейчас работала налажена и в 2022 году могут пройти летные испытания.

Кино Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».

Политика На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».

Экономика Строители из России и Китая сомкнули железнодорожный мост через Амур Строители железнодорожного моста через реку Амур сомкнули российскую и китайскую части сооружения, тем самым завершив ключевой этап работ, говорится в сообщении РФПИ, который финансирует проект через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и CIC).

Здоровье Госдума может отменить пошлину на медизделия для личного пользования Законопроект, отменяющий пошлину при ввозе в Россию медицинских средств для личного пользования, внес в Госдуму депутат «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Гаджеты Представлен ПК-корпус MasterBox Q500L Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox Q500L, который имеет необычную «дырявую» конструкцию для лучшей циркуляции воздуха.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Игры В Steam пропало соединение с серверами Многие пользователи не могут подключиться к серверам Steam. По данным Steam Status, первые неполадки начались в 19:20 мск.

Футбол Кикнадзе: клубы поддержали нашу позицию по онлайн-каналу «Зенита» Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги поддержали его позицию по онлайн-каналу петербургского "Зенита" "Z+".

Футбол «Бешикташ» интересуется Влашичем Сообщается, что скауты турецкого клуба просматривали футболиста в матче 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2). «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду на следующий сезон.

Политика КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

Происшествия Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Политика Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.

Общество Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Экономика Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Происшествия Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Авто NHTSA расширила расследование в отношении Hyundai и Kia Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) расширила расследование в отношении корейских брендов Hyundai и Kia.

Транспорт «Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.