Футбол

Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»Бомбардир.ру 06:59

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут. Аргентинец не играл с 13 февраля, после того, как клуб лишил его капитанской повязки.
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Икарди вернется в состав «Интера» спустя почти два месяца

РИА Новости07:15

Икарди выйдет в основе «Интера» в матче с «Дженоа», он не играл с 13 февраля

Чемпионат07:07

Икарди попал в заявку «Интера» на матч с «Дженоа» и начнет игру в стартовом составе

Спорт-Экспресс06:12

Икарди спустя два месяца попал в стартовый состав «Интера»

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СМИ: Икарди сыграет против «Дженоа»

Матч ТВ06:22

Икарди начнет матч с «Дженоа» в стартовом составе. Форвард сыграет впервые за два месяца

Sport24.ru06:58

Спаллетти: «Икарди готов помочь „Интеру“»

Soccer.ru06:02
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Тренировал ряд итальянских клубов, в том числе «Рому», с которой добился наибольших успехов. Тренировал петербургский «Зенит», с которым выиграл два чемпионата России.
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