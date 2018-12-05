Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС
Политика Сегодня
00:27

Накануне компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит для экипажа МКС груз. Старт состоялся на мысе Канаверал в 13.16 (21.16 мск). Корабль доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.
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SpaceX запустила ракету с грузовым кораблем Dragon к МКС

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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
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