Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКСПолитика Сегодня00:27
Накануне компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит для экипажа МКС груз. Старт состоялся на мысе Канаверал в 13.16 (21.16 мск). Корабль доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.
Политика Сегодня00:27
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Американская компания SpaceX, как ожидается, запустит сегодня ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Эхо Москвы03 декабря в 23:00
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