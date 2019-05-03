Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКСМосковский Комсомолец 03:53
Сайт НАСА сообщил о запуске с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Грузовик должен доставить на МКС 2,7 тонны груза для экспериментов в сфере здравоохранения, которые проходят на орбите.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" в меньшинстве уступил на выезде "Борнмуту" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли 5 человек
Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Общество
В Сети отказались платить за лечение Резника от наркомании
Кампания по сбору средств в Интернете на лечение от наркозависимости депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника провалилась.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На северо-западе Москвы загорелась сухая трава
Обновлено в 09:18
Происшествия
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Туристы смогут заработать на посещении спа-салонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.
Обновлено в 06:46
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Обновлено в 06:39
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Общество
Праздник Хыдырлез отмечают крымские татары
Крымские татары отмечают свой национальный праздник - Хыдырлез.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Религия
В РПЦ прокомментировали сообщения о болезни патриарха
«В связи с тем, что в последние дни был очень напряженный график у патриарха и в отношении богослужений, всё же была и страстная седмица, затем Пасха и светлая седмица, было множество встреч и мероприятий, сейчас есть необходимость на пару дней сделать перерыв в его рабочем графике.
Обновлено в 05:11
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Футбол
Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам
Российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.
Обновлено в 02:15
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
В Совфеде ракетные пуски КНДР назвали «недвусмысленным сигналом»
«Сигнал вполне недвусмысленный: Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет», — написал он в Facebook.
Обновлено в 08:50
Спорт
Евротур. Россия - Финляндия
Прямая трансляция матча – 4 мая.
Обновлено в 07:50
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от домашнего поражения в дерби с «Торино»
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье
Фармацевты назвали 4 бесполезных и неэффективных лекарства
Пробиотики, которые являются распространенным в нашей стране средством для лечения расстройства стула, также не действуют.
Обновлено в 07:30