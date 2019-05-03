Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКСМосковский Комсомолец 03:53

Сайт НАСА сообщил о запуске с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon. Грузовик должен доставить на МКС 2,7 тонны груза для экспериментов в сфере здравоохранения, которые проходят на орбите.
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Ракета Falcon 9 с кораблём Dragon стартовала к МКС

RT на русском02:55

SpaceX после двух переносов запуска отправила к МКС грузовик Dragon

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Ракета Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС

Коммерсантъ03:12

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ТАСС05:06

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

РИА Новости02:53

С космодрома на мысе Канаверал запущена ракета Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon

Эхо Москвы06:30
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