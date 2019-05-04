SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКСФАН 03:33

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции. Старт прошел на базе ВВС Штатов, расположенной на мысе Канаверал, в 02.48 (09.48 по московскому времени).

SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКС

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