Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКСФАН 03:33
Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции. Старт прошел на базе ВВС Штатов, расположенной на мысе Канаверал, в 02.48 (09.48 по московскому времени).
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Происшествия
В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку с ВПП
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
Обновлено в 04:20
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток.
Обновлено в 01:00
Религия
Патриарх Кирилл не болен, но отложил визит в Петербург
Поездка 74-летнего Кирилла в Северную столицу на освящение Новодевичьего монастыря 5 мая не состоится.
Обновлено в 05:35
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Футбол
ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения
Обновлено в 03:53
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
В Сети были опубликованы фотографии необычного внедорожника УАЗ-3172, разработанного почти 30 лет назад.
Обновлено в 05:51
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины — 4». Режиссером продолжения популярной исторической трилогии, как и прежде, стала Светлана Дружинина, которая давно мечтала снять новую серию приключений «русских мушкетеров», сообщает Kleo.ru.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве
О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Технологии
В Tesla предсказали дефицит сырья для производства аккумуляторов
Для производства электромобилей требуется в два раза больше меди, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Йовича
Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл
Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Политика
Глава Нацсовета Украины по ТВ подал в отставку
Как говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Нацсовета, в июле завершается срок полномочий главы, но причина принятия решения об отставке за два месяца до этого связано с усталостью, стрессом и поступившим предложением о переходе на другую работу.
Обновлено в 05:47
Происшествия
На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
Обновлено вчера в 04:41