SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернетаМойка78 02:53

Все 60 спутников Starlink находятся в режиме онлайн.

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск. В своем Twitter он написал, что все 60 спутников благополучно подключились к Сети и уже находятся в режиме «online».

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

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