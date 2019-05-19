Политика
SpaceX вновь подала в суд на правительство СШАLenta.ru 05:59
Американская космическая компания SpaceX подала в суд на правительство США в связи с борьбой за контракты по запуску спутников нацобороны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы.
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Происшествия
Десятки туристов пострадали при взрыве автобуса в Египте
Обновлено в 11:31
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов
Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Наука
Тысячу лет назад боливийцы разводили рыбу в искусственных водоемах
Искусственные водоемы могли служить для разведения пресноводных рыб.
Обновлено в 04:33
Политика
Стало известно, чем займется Герман Греф после ухода из Сбербанка
Герман Греф займется технологическим предпринимательством после ухода из Сбербанка.
Обновлено в 09:10
Политика
Луценко прокомментировал возвращение Портнова на Украину
Андрусив обвинил в бездействии Луценко на фоне возвращения на Украину Портнова.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Музыка
Россияне оценили выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 01:12
Общество
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Общество
Екатеринбурженка подала на телеведущего Соловьева жалобу в Центр «Э»
Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области жалобу на телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ
Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:12
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Общество
В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Происшествия
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице
У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Политика
Минск и Москва согласовали план по возобновлению транзита нефти
Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:21
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Здоровье
Врачи рассказали об опасных видах кашля
Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
Обновлено в 07:33