Политика

SpaceX вновь подала в суд на правительство СШАLenta.ru 05:59

Американская космическая компания SpaceX подала в суд на правительство США в связи с борьбой за контракты по запуску спутников нацобороны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы.
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SpaceX подала в суд на правительство США

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SpaceX подала иск против правительства США

RT на русском03:44

Компания SрасеХ подала иск к правительству США

Эхо Москвы04:30

SpaceX подала иск против правительства США

Известия03:14

SpaceX подала иск к правительству США

РБК02:13

SpaceX подала иск против правительства США

Газета.Ruвчера в 23:38
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Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
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Искусственные водоемы могли служить для разведения пресноводных рыб.
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Андрусив обвинил в бездействии Луценко на фоне возвращения на Украину Портнова.
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"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Общество

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Екатеринбурженка Евгения Чудновец подала в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области жалобу на телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:04
Футбол

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
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Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

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По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
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Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
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В Татарстане обмелели реки: кадры с дрона

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Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

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Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
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У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
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Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
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Белоруссия и Россия договорились о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба».
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
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Обновлено в 03:16
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Врачи рассказали об опасных видах кашля

Врачи назвали длительный кашель без видимых раздражителей опасным для здоровья.
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