SpaceX вновь подала в суд на правительство СШАLenta.ru 05:59

Американская космическая компания SpaceX подала в суд на правительство США в связи с борьбой за контракты по запуску спутников нацобороны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

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