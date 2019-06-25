Космос

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с атомными часамиПрофиль 02:46

Компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy. Носитель должен вывести на орбиту 24 спутника, атомные часы, а также прах 152 человек. Старт состоялся в 09:30 мск с пусковой площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Falcon Heavy успешно вывела на орбиту 24 спутника и прах 152 человек

Известия06:17

Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

Вести.Ru06:52

Ракета Falcon Heavy успешно вывела на орбиту прах 152 человек

Телеканал 360°05:40

В США отправили в космос Falcon с прахом 152 человек

Московский Комсомолец05:46

Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy

РИА Новости07:52

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами

ТАСС02:50

Ступень Falcon Heavy при посадке упала в океан

Росбалт04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Обновлено в 06:23
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Экономика

Госдума приняла закон о регулировании электронных платежей

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий взаимоотношения банков и организаций — поставщиков платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay или MirPay.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе

Обновлено в 09:10
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто

BMW представила концептуальный суперкар Vision M Next

Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Общество

Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Обновлено в 06:00
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

В целом же Министерство промышленности и торговли в 2016-2017 гг. потратило на проживание своих сотрудников во время командировок в зарубежных отелях порядка 19,3 млн руб. Комплексную картину в целом в исследовании получить не удалось - далеко не все госструктуры с готовностью раскрывают такую информацию, поэтому эксперты сосредоточились на тех, кто оказался менее закрытым.
Обновлено в 09:14
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

Поглощение производителя «Ботокса» станет крупнейшей сделкой года

Сделка оценивалась в $150 млрд. Она могла стать самым крупным поглощением за всю историю фармацевтического рынка.
Обновлено в 08:10
Хоккей

Томаш Гика перешел из «Вегаса» в «Трактор»

Экс-нападающий "Вегаса" Томаш Гика стал игроком "Трактора", информирует официальный сайт челябинского клуба.
Обновлено в 06:58
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество

Первое место в списке самых агрессивных городов России занял Ростов

По результатам опроса был составлен рейтинг городов. Первую строчку в рейтинге занял Ростов. За нами идут Москва и Челябинск.
Обновлено в 07:14
Общество

В избиркоме Екатеринбурга обсудили заявку на референдум о храме

Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительстве храма Святой Екатерины, окончательное решение будет принято на заседании во вторник, заявил РИА Новости глава избиркома города Илья Захаров.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Общество

Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные

В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Общество

Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре

Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей

Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Кино

Щелчок Таноса собрал трёх человеков-пауков в одном фильме

Авторы портала Nerdist пофантазировали на тему кинематографической мультивселенной Marvel - они представили, что было бы, если бы щелчок Таноса собрал трёх Человеков-пауков из разных фильмов в одном месте.
Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon Heavy
Ракета-носитель
Американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX. Относится к семейству Falcon и является одной из крупнейших ракет-носителей в истории мирового космического ракетостроения - наряду с «Сатурном-5», «Н-1», системой «Спейс Шаттл» и «Энергией». Разработана на основе ракеты-носителя Falcon 9 и использует её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока, а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное