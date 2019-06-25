Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с атомными часамиПрофиль 02:46
Компания Илона Маска SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy. Носитель должен вывести на орбиту 24 спутника, атомные часы, а также прах 152 человек. Старт состоялся в 09:30 мск с пусковой площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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