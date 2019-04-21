Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов
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