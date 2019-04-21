Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
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RT на русскомвчера в 21:41

СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

ТАССвчера в 20:12
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Политика

В Совфеде ответили украинскому генералу, мечтающему о развале России

Опасность распада государства является намного более реальной для Украины, чем для России, заявил член Совета Федерации Сергей Пушков, комментируя соответствующее заявление украинского военного эксперта Игоря Романенко.
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Обновлено в 05:09
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Власти установили организаторов взрывов на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов во время пасхальной службы.
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Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

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В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Общество

Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
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Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

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Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
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Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
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Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
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Наука

Специалисты нашли гены, повышающие риск шизофрении

Специалисты из Университета Вандербильта (США) определили 104 гена, способствующих развитию шизофрении у человека.
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Украинец внезапно умер на избирательном участке

Прибывшие на место медики не смогли реанимировать мужчину. Сейчас причину смерти украинца устанавливают эксперты.
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Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

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Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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Суд отказался снимать Зеленского с выборов

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Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
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Нурмагомедов пригрозил избить Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым состоится в сентябре.
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