Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
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