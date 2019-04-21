Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew DragonРоссийская газета вчера в 22:23

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Об этом сообщает издание SpaceNews, ссылаясь на представителя компании SpaceX.
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СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

ТАССвчера в 20:12

Запуск пилотируемого корабля Dragon-2 решили отложить из-за аварии на испытаниях

Взгляд.ру04:55

Источник: запуск первого Dragon-2 с экипажем на МКС отложат из-за аварии

РИА Новости04:52

SpaceX сообщила о неполадках при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon

Эхо Москвы04:00

SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

РБКвчера в 23:57

СМИ сообщили о неполадках при испытании двигателей корабля Crew Dragon

RT на русскомвчера в 21:41

SpaceX отложила запуск первого корабля с экипажем к МКС

Известия05:34
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Названы первые данные по явке на выборы на Украине

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«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
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Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

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Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Обновлено в 00:43
Политика

Зеленский нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
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Представили премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей

Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
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В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
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Нурмагомедов заявил, что намерен избить Порье в бое за титул UFC

Обновлено в 04:52
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
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Обновлено в 06:25
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Йогурт назван лучшим десертом для диабетиков

Обновлено в 02:57
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Составлен топ-5 самых доступных универсалов в России

Эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых дешевых универсалов в России в апреле 2019 года.
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В Сети появились первые макеты новых iPhone

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Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
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Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии

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Юлия Барановская не подтвердила слухи о романе с Александром Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о ее романе с Александром Гордоном.
Обновлено в 03:40
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Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю

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Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
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Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

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Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Первая в истории сборной России фигуристка-одиночница, завоевавшая золото всех возможных официальных турниров, Алина Загитова на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре показала два номера.
Обновлено вчера в 17:08
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Мать Андрея Стенина впервые приехала на место его гибели в Донбассе

Мать фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего в Донбассе в августе 2014 года, впервые посетила школу, названную его именем в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:22
Политика

На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок

Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
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Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

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Агата Муцениеце пожаловалась на впервые появившуюся сильную боль в шее.
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Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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